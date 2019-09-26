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26 Eylül 2019, Perşembe
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kararı aldı!

Beşiktaş olağanüstü kongre kararı aldı!

Başkanı istifa kararından vazgeçmedi. Siyah-beyazlı ekipte 13 Ekim'de ya da çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim'de başkanlık seçimi olacak.

Ayrıntılar geliyor...
  1. 26.09.2019
  2. Güncelleme: 26.09.2019 14:07
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