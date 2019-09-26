Beşiktaş olağanüstü kongre kararı aldı!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa kararından vazgeçmedi. Siyah-beyazlı ekipte 13 Ekim'de ya da çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim'de başkanlık seçimi olacak.
- 26.09.2019
- Güncelleme: 26.09.2019 14:07
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Beşiktaş'ta cevabı merak edilen o soru: Kim başkan olacak?
Toplam 1
Yorum
ali bilir adayım ali gültiken
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti!
Toplam 2
Yorum
Öncel YAPRAK Bu karar beni çok üzdü.Devam edilmeli idi.
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Ekvador'da 25-0 biten maça şike soruşturması
Toplam 1
Yorum
mazlum aga bisi yok ya almışlar işte
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