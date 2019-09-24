Beşiktaş'ta Larin sevinci! Belçika'da gündem oldu... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Eylül 2019, Salı
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'ta sevinci! 'da gündem oldu... Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'ta Larin sevinci! Belçika'da gündem oldu... Son dakika transfer haberleri

Sezon başında 'ın satın alma opsiyonuyla 'e kiraladığı Cyle , basınının gündemi oldu. Kanadalı oyuncu performansı ile dikkat çekerken büyük beğeni toplamayı başardı.

'ın sezon başında ekibi 'e kiraladığı Cyle , performansı ile Belçika'da beğeni kazandı.

Belçika'nın Voetbal Magazine gazetesinin editörü Jonas Creteur, Kanadalı forvet hakkında bir yazı kaleme alırken genç futbolcunun performansından övgüyle bahsetti.

Larin'in 2018 Ocak'ında Beşiktaş'a gittiğini belirten Creteur, futbolcuya 'de çok az şans tanındığını ve maaşının da ödenmediğini, bu yüzden Belçika'ya kiralandığını belirtti.

"NEDEN CLUB BRUGGE VEYA GENK DEĞİL?"

Belçikalı gazeteci, "Zulte Waregem nasıl böylesine iyi bir ücrete onu kadrosuna kattı? Larin, neden veya Genk'te oynamıyor merak ediyorum." sözlerini kullandı.

Kanadalı forvet, Belçika ekibinde 8 maça çıkarken 2 gol ve 3 asist ile mücadele ediyor. Zulte Waregem, Larin'i bonservissiz bir şekilde kiralamıştı. Futbolcunun satın alma opsiyonu ise 2.5 milyon euro...

  1. 24.09.2019
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