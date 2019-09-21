Beşiktaş'ta son dakika... Victor Ruiz 1 ay sahalaradan uzak kalacak - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Eylül 2019, Cumartesi
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'ta ... 1 ay sahalaradan uzak kalacak

Beşiktaş'ta son dakika... Victor Ruiz 1 ay sahalaradan uzak kalacak

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda ile karşılaşan 'ta mücadelenin 74. dakikasında sakatlanmıştı. haberine göre; İspanyol savunma oyuncusunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

'ta haberi... Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi maçı kapsamında ile karşı karşıya gelmişti. Mücadeleden 4-2 mağlup ayrılan Beşiktaş'ta maçın 74. dakikasında sakatlanmıştı. İspanyol oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Tecrübeli oyuncu, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kaçıracak.

STOPER HATTINDA KRİZ

Siyah beyazlı ekipte bir diğer stoper Enzo Roco'nun da sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş'ta yaşanan bu stoper krizinin ardından stoper olarak Necip Uysal'ın oynaması bekleniyor. Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören Domagoj Vida, Başakşehir maçında yer alamayacak. Gerektiğinde stoper oynayabilen Muhammed Elneny'nin de 3 maçlık kırmızı kart cezası bulunuyor.

Victor Ruiz, Süper Lig'de 4 maçta da forma giyerken tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kalmıştı.

  1. 21.09.2019
  2. Güncelleme: 21.09.2019 16:43
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