Beşiktaş'ta son dakika... Victor Ruiz 1 ay sahalaradan uzak kalacak
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Slovan Bratislava ile karşılaşan Beşiktaş'ta mücadelenin 74. dakikasında Victor Ruiz sakatlanmıştı. Son dakika haberine göre; İspanyol savunma oyuncusunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi maçı kapsamında Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelmişti. Mücadeleden 4-2 mağlup ayrılan Beşiktaş'ta maçın 74. dakikasında Victor Ruiz sakatlanmıştı. İspanyol oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Tecrübeli oyuncu, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kaçıracak.
STOPER HATTINDA KRİZ
Siyah beyazlı ekipte bir diğer stoper Enzo Roco'nun da sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş'ta yaşanan bu stoper krizinin ardından stoper olarak Necip Uysal'ın oynaması bekleniyor. Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören Domagoj Vida, Başakşehir maçında yer alamayacak. Gerektiğinde stoper oynayabilen Muhammed Elneny'nin de 3 maçlık kırmızı kart cezası bulunuyor.
Victor Ruiz, Süper Lig'de 4 maçta da forma giyerken tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kalmıştı.
- 21.09.2019
- Güncelleme: 21.09.2019 16:43
- Beşiktaş'ta son dakika... Victor Ruiz 1 ay sahalaradan uzak kalacak
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Toplam 1
Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
Beşiktaş'ta son dakika... Victor Ruiz 1 ay sahalaradan uzak kalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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