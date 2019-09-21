Psikologların Karius tanısı! 'Hata yapma nedeni...' Beşiktaş son dakika haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Eylül 2019, Cumartesi
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Psikologların Karius tanısı! 'Hata yapma nedeni...' haberleri

Psikologların Karius tanısı! 'Hata yapma nedeni...' Beşiktaş son dakika haberleri

2018’de Şampiyonlar Ligi finalinde, karşısında iki hatalı gol yiyip, ’a kupa kaybettiren ünlü file bekçisi, Slovan Bratislava karşısında da maziyi hatırlattı. Loris Karius, her yanlışında bu yükü sırtında hissediyor. Psikologların görüşüne göre, kalecisi Karius, her hatasında Real Madrid maçına dönüyor ve o anları yaşıyor...

Karius'un yaşadığı bu sıkıntıda özel bir durum ortaya çıkıyor. 25 yaşındaki kaleci, ile 2018 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde 'e karşı 2 hata yaparak kariyerinin en kötü gününü yaşadı.

İşte bu unutulmaz final, Karius'un peşinden hep kabus gibi geldi. Adeta psikolojik bir baskı olarak ön plana çıkan bu hatalar, tecrübeli file bekçisinin hem hayatını hem de kariyerini etkileyecek boyuta geldi.

2018 finalinden önce Liverpool'da Jurgen Klopp'un vazgeçilmez 1 numarasıyken finalden sonra 'istenmeyen adam' olarak ilan edildi. Liverpool'daki yeri sorgulanan ve Alisson Becker'in gelmesiyle ikinci plana atılan Karius, daha sonra geçen sezonun hazırlık döneminde maçlarda kötü bir performans sergileyince kulüpte kalması da istenmedi.

2018 HATIRLATILDI

Hazırlık maçlarında da bireysel hatalar yapmasından sonra transfer listesine konan Karius, bir anda Türkiye'nin yolunu tutup, 'a imza attı. Siyah-beyazlı formayı giydiği günden beri yediği her hatalı golde 2018-Real Madrid finali anımsatıldı.

Hatta Liverpool Echo Gazetesi, İngiltere'de psikologlara danışarak özel bir haber yaptı ve 'Karius'un her hatasında Real Madrid maçına geri döndüğü ve hep o anları yaşadığı' tespiti öne çıkarıldı.

YİNE AYNI BASKI

Stres ve baskı unsuru olarak Real Madrid finalinin Karius'un üzerinde durduğu kaydedildi. İngiliz ve Alman basını da her maçtan sonra deneyimli kaleciye eski hataları hatırlattı. Sosyal medyada bile hep bu konulara muhatap kalan Beşiktaş'ın 1 numarası, S.Bratislava karşılaşmasında yine aynı baskılara maruz kaldı.

  1. 21.09.2019
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