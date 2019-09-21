Psikologların Karius tanısı! 'Hata yapma nedeni...' Beşiktaş son dakika haberleri
2018’de Şampiyonlar Ligi finalinde, Real Madrid karşısında iki hatalı gol yiyip, Liverpool’a kupa kaybettiren ünlü file bekçisi, Slovan Bratislava karşısında da maziyi hatırlattı. Loris Karius, her yanlışında bu yükü sırtında hissediyor. Psikologların görüşüne göre, Beşiktaş kalecisi Karius, her hatasında Real Madrid maçına dönüyor ve o anları yaşıyor...
Karius'un yaşadığı bu sıkıntıda özel bir durum ortaya çıkıyor. 25 yaşındaki kaleci, Liverpool ile 2018 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı 2 hata yaparak kariyerinin en kötü gününü yaşadı.
İşte bu unutulmaz final, Karius'un peşinden hep kabus gibi geldi. Adeta psikolojik bir baskı olarak ön plana çıkan bu hatalar, tecrübeli file bekçisinin hem hayatını hem de kariyerini etkileyecek boyuta geldi.
2018 finalinden önce Liverpool'da Jurgen Klopp'un vazgeçilmez 1 numarasıyken finalden sonra 'istenmeyen adam' olarak ilan edildi. Liverpool'daki yeri sorgulanan ve Alisson Becker'in gelmesiyle ikinci plana atılan Karius, daha sonra geçen sezonun hazırlık döneminde maçlarda kötü bir performans sergileyince kulüpte kalması da istenmedi.
2018 HATIRLATILDI
Hazırlık maçlarında da bireysel hatalar yapmasından sonra transfer listesine konan Karius, bir anda Türkiye'nin yolunu tutup, Beşiktaş'a imza attı. Siyah-beyazlı formayı giydiği günden beri yediği her hatalı golde 2018-Real Madrid finali anımsatıldı.
Hatta Liverpool Echo Gazetesi, İngiltere'de psikologlara danışarak özel bir haber yaptı ve 'Karius'un her hatasında Real Madrid maçına geri döndüğü ve hep o anları yaşadığı' tespiti öne çıkarıldı.
YİNE AYNI BASKI
Stres ve baskı unsuru olarak Real Madrid finalinin Karius'un üzerinde durduğu kaydedildi. İngiliz ve Alman basını da her maçtan sonra deneyimli kaleciye eski hataları hatırlattı. Sosyal medyada bile hep bu konulara muhatap kalan Beşiktaş'ın 1 numarası, S.Bratislava karşılaşmasında yine aynı baskılara maruz kaldı.
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Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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Yorum
OF 61 TS
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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