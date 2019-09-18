Elneny PFDK’da - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Eylül 2019, Çarşamba
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Elneny ’da

Elneny PFDK’da

, Gazişehir maçında rakip futbolcu 'ye tekme attığı için gören sevk edildi.

, Gazişehir maçında rakip futbolcu 'ye tekme attığı için gören 'i 'ya sevk edildi. Aynı olay nedeniyle Gazişehirli futbolcu da Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

BUGÜN UÇUYORLAR
bugün 13.00'te özel uçakla Bratislava'ya gidecek ve son idmanı 20.00'de maçın oynanacağı Narodny Stadyumu'nda yapacak. , antrenman öncesi TSİ 19.30'da basın toplantısı yapacak.

  1. 18.9.2019
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