Elneny PFDK’da
TFF Hukuk Müşavirliği, Gazişehir maçında rakip futbolcu Ayobami Kayode'ye tekme attığı için kırmızı kart gören Mohamed Elneny disiplin kuruluna sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği, Gazişehir maçında rakip futbolcu Ayobami Kayode'ye tekme attığı için kırmızı kart gören Mohamed Elneny'i PFDK'ya sevk edildi. Aynı olay nedeniyle Gazişehirli futbolcu da Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
BUGÜN UÇUYORLAR
Beşiktaş bugün 13.00'te özel uçakla Bratislava'ya gidecek ve son idmanı 20.00'de maçın oynanacağı Narodny Stadyumu'nda yapacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesi TSİ 19.30'da basın toplantısı yapacak.
- 18.9.2019
-
Trabzonspor'dan son dakika sakatlık açıklaması... Ekuban sahalara ne zaman dönecek?
Toplam 2
Yorum
baksoy Bu takımın acilen sana ihtiyacı var kara boğa EKUBAN bir an önce dönmeye bak ?
-
Trabzonspor 2-2 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aga İşin özeti ; Trabzonspor kaçtı ,Ünal Hoca yakaladı
-
MAÇ SONUCU Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Bu Ersun Yanal'dan hiç birşey olmaz. Takımın ne oynadığı belli değil. Yazık ki bu senede Şampiyonluk hayal olacak. Yönetim bunu görmüyormu ?
Elneny PFDK’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.