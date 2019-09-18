Elneny PFDK’da

TFF Hukuk Müşavirliği, Gazişehir maçında rakip futbolcu Ayobami Kayode'ye tekme attığı için kırmızı kart gören Mohamed Elneny'i PFDK'ya sevk edildi. Aynı olay nedeniyle Gazişehirli futbolcu da Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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Beşiktaş bugün 13.00'te özel uçakla Bratislava'ya gidecek ve son idmanı 20.00'de maçın oynanacağı Narodny Stadyumu'nda yapacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesi TSİ 19.30'da basın toplantısı yapacak.