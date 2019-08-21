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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Cenk Tosun dönüyor

Sezonun ilk haftasında 'a yenilerek taraftarını üzen ve acil operasyonuna başlayan , eski golcüsü 'da önemli mesafe katetti. Beşiktaş, evvelki sezon 22.5 milyon euro’ya Everton’a sattığı milli forveti kiralamak için İngiliz kulübüyle prensipte anlaştı.

Sezonun ilk haftasında 'a yenilerek taraftarını üzen ve acil operasyonuna başlayan , eski golcüsü 'da önemli mesafe katetti. 'ın sakatlığı nedeniyle hücum hattında eksiklik hisseden siyah-beyazlı ekipte Başkan , Cenk Tosun'un kiralanması konusunda kulübü Everton ile masaya oturdu. 2018'in ocak ayında 22.5 milyon euro bonservisle Everton'a transfer olan 28 yaşındaki golcü kulübünde dördüncü forvet konumuna düştü. Beşiktaş, milli oyuncuyu kiralama konusunda İngilizler ile anlaştı. Cenk Tosun, Everton'da 43 maçta 9 gol atmıştı.

  1. 21.8.2019
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