Cenk Tosun dönüyor
Sezonun ilk haftasında Sivasspor'a yenilerek taraftarını üzen ve acil transfer operasyonuna başlayan Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'da önemli mesafe katetti. Beşiktaş, evvelki sezon 22.5 milyon euro’ya Everton’a sattığı milli forveti kiralamak için İngiliz kulübüyle prensipte anlaştı.
Sezonun ilk haftasında Sivasspor'a yenilerek taraftarını üzen ve acil transfer operasyonuna başlayan Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'da önemli mesafe katetti. Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle hücum hattında eksiklik hisseden siyah-beyazlı ekipte Başkan Fikret Orman, Cenk Tosun'un kiralanması konusunda kulübü Everton ile masaya oturdu. 2018'in ocak ayında 22.5 milyon euro bonservisle Everton'a transfer olan 28 yaşındaki golcü kulübünde dördüncü forvet konumuna düştü. Beşiktaş, milli oyuncuyu kiralama konusunda İngilizler ile anlaştı. Cenk Tosun, Everton'da 43 maçta 9 gol atmıştı.
- 21.8.2019
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