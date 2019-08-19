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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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'dan 'ya kanca

Roma'dan Domagoj Vida'ya kanca

Çizme'nin sarı-kırmızılı temsilcisi, Hırvat stoper için kısa süre içerisinde Kartal'ın kapısını çalacak. 'nın tecrübeli stoper için 5 milyon euro'luk bir teklif sunması bekleniyor.

'ın yıldızları İtalyan ekibinin radarına girdi. 'nın Güven Yalçın'dan sonra için de harekete geçeceği belirtildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Çizme'nin sarı-kırmızılı temsilcisi, Hırvat stoper için kısa süre içerisinde Kartal'ın kapısını çalacak. Roma'nın tecrübeli stoper için 5 milyon euro'luk bir teklif sunması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi ise 30 yaşındaki stoper için 9 milyon euro'luk bir rakam istiyor. Vida, Kartal'a bonservissiz gelmişti.
  1. 19.8.2019
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