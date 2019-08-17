Abdullah Avcı'dan sistem yorumu
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada "Bizim sistemi denedik olmadı, onların alışık olduğu sistemi denedik olmadı. Zihinsel olarak da bu hafta itibarıyla bakacağız. Tespitlerimizi yapıp bir an evvel dönüş yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda 3-0 yenildikleri Demir Grup Sivasspor'u tebrik etti.
Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor'u galibiyeti, iştahı ve arzusu nedeniyle kutladığını belirtti.
Bekledikleri gibi fizik kalitesi yüksek, sıcak teması olan bir takımla karşılaştıklarını dile getiren Avcı, "Özellikle ilk yarı itibarıyla, çalıştığımız topa sahip olma ve rakibi topun peşinde koşturmayı zaman zaman yaptık. Zaman zaman basit kayıplarla rakibe duran toplar verdik. İlk yarı itibarıyla 1-0 yenik duruma düştük. Çalıştığımız, ufak değişiklikler ve dokunuşlarla dizayn etmeye çalıştığımız sistemin ilk yarıda karşılığını alamadık." dedi.
İkinci gole kadar sistemin biraz devreye girmeye başladığını belirten Avcı, şöyle konuştu:
"Skor 2-0 olduktan sonra, oyuncuların uzun süredir alışık olduğu dizayna döndük. Şık olmayan basit top kayıplarına döndü. Beşiktaş takımının oyuna tekrar girmesi gereken durumdan tamamen uzaklaştık. Bizim sistemi denedik olmadı, onların alışık olduğu sistemi denedik olmadı. Zihinsel olarak da bu hafta itibarıyla bakacağız. Tespitlerimizi yapıp bir an evvel dönüş yapmamız lazım. Cuma akşamı muhteşem seyircimizle beraber, umarım ikinci haftada lige galibiyetle başlangıç yapan takım kimliğini ortaya koyarız."
- 18.08.2019
- Sivasspor - Beşiktaş maçında korkutan sakatlık! İşte o anlar
- Fenerbahçe'ye transfer şoku! İki yıldız birden...
- Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i belli oldu!
- Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya!
- Zanka'nın yanına süper transfer! Comolli haberi verdi ve KAP geliyor... Son dakika Fenerbahçe haberleri
-
Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
-
35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
-
Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Abdullah Avcı'dan sistem yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.