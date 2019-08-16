Beşiktaş'ta büyük pazarlık! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta büyük pazarlık!

'ta büyük pazarlık!

Beşiktaş'ta büyük pazarlık!

? yönetimi Yevhen Konoplyanka konusunda inanılmaz bir politikası izliyor... Beşiktaş yönetimi, Konoplyanka’nın transferi için ’ye “Bedelsiz verin, siz de oyuncunun maliyetinden kurtulun” teklifini sundu.

kulübü ilk etapta Ukraynalı oyuncu için 12 milyon euro isterken, 2 milyon euro önerince, sportif direktör Knabel "Bu paraya vermektense amatör takıma gönderirim" restini çekmişti. Ancak aynı Knabel'in Beşiktaş İdari Direktörü Ali Naibi'yi arayarak "Konoplyanka'yı 2.5 milyon euro'ya göndermeye hazırız" dediği ifade edildi. Naibi'nin buna karşılık yeni önerisinin, "Şu aşamada bonservis ödemek konusunda sıkıntımız var. Eğer bedelsiz gelirse, sizi de Yevhen'in maliyetinden kurtarırız" olduğu öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, vergiler dahil yılda 5 milyon euro masraf yaptıkları Konoplyanka'dan kurtulmak için, Schalke'nin bu teklife 'evet' diyeceğine inanıyor.

  1. 16.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta büyük pazarlık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN