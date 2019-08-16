Beşiktaş'ta büyük pazarlık!
Beşiktaş? yönetimi Yevhen Konoplyanka konusunda inanılmaz bir transfer politikası izliyor... Beşiktaş yönetimi, Konoplyanka’nın transferi için Schalke’ye “Bedelsiz verin, siz de oyuncunun maliyetinden kurtulun” teklifini sundu.
Schalke kulübü ilk etapta Ukraynalı oyuncu için 12 milyon euro isterken, Beşiktaş 2 milyon euro önerince, sportif direktör Knabel "Bu paraya vermektense amatör takıma gönderirim" restini çekmişti. Ancak aynı Knabel'in Beşiktaş İdari Direktörü Ali Naibi'yi arayarak "Konoplyanka'yı 2.5 milyon euro'ya göndermeye hazırız" dediği ifade edildi. Naibi'nin buna karşılık yeni önerisinin, "Şu aşamada bonservis ödemek konusunda sıkıntımız var. Eğer bedelsiz gelirse, sizi de Yevhen'in maliyetinden kurtarırız" olduğu öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, vergiler dahil yılda 5 milyon euro masraf yaptıkları Konoplyanka'dan kurtulmak için, Schalke'nin bu teklife 'evet' diyeceğine inanıyor.
- 16.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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