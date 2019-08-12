Alkışlar Muhayer'e - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Alkışlar Muhayer'e

Alkışlar Muhayer'e

Alkışlar Muhayer'e

Panathinaikos hazırlık maçında 1 gol atan 'ın genç yıldızı %78 pas isabeti ve istekli futboluyla teknik heyetten geçer notu aldı!

'ın Avusturya kampının dikkat çeken isimlerinden , son oynanan hazırlık maçındaki performansıyla beğenildi. Önceki akşam oynanan Panathinaikos maçında 1 gol atan ve fiziksel olarak diri görünen genç oyuncu girdiği 6 ikili mücadelenin 5'ini kazandı. Yüzde 78 pas isabetiyle oynadı, yaptığı tek orta isabetliydi, ayrıca 2 de top kaptı. geçen sezon devre arasında gelen Muhayer'e hiç süre vermemişti. Genç oyuncunun Güven gibi patlama yapması bekleniyor. Beşiktaş'ta şu anda ve Güven Yalçın'dan sonra üçüncü forvet konumundaki 'in, Panathinaikos maçında 1 şutu direkten döndü. Umut Nayir girdiği 9 ikili mücadelenin 5'ini kazanırken, 6 hava topu mücadelesinin ise 2'sinde galip geldi.

GENÇLER TEKNiK HEYETi ETKiLEDi
Panathinaikos maçında Beşiktaş'ın 1 golünü atan Erdem Seçgin, %50 ikili mücadele kazanma başarısının yanı sıra istekli görüntüsüyle dikkat çekti. Rıdvan Yılmaz ise sol bekte %72 pas isabetiyle oynarken, ikili mücadelelerde da ayakta kalmayı başardı. Siyah-beyazlı teknik heyet, karşılaşma 2-2 sona erse de gençlerin arzulu ve mücadeleci futbolundan dolayı karşılaşmanın sonunda tüm oyuncuları kutlamayı ihmal etmedi.
  1. 12.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alkışlar Muhayer'e haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN