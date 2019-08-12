Alkışlar Muhayer'e
Panathinaikos hazırlık maçında 1 gol atan Beşiktaş'ın genç yıldızı Muhayer Oktay %78 pas isabeti ve istekli futboluyla teknik heyetten geçer notu aldı!
GENÇLER TEKNiK HEYETi ETKiLEDi
Panathinaikos maçında Beşiktaş'ın 1 golünü atan Erdem Seçgin, %50 ikili mücadele kazanma başarısının yanı sıra istekli görüntüsüyle dikkat çekti. Rıdvan Yılmaz ise sol bekte %72 pas isabetiyle oynarken, ikili mücadelelerde da ayakta kalmayı başardı. Siyah-beyazlı teknik heyet, karşılaşma 2-2 sona erse de gençlerin arzulu ve mücadeleci futbolundan dolayı karşılaşmanın sonunda tüm oyuncuları kutlamayı ihmal etmedi.
- 12.8.2019
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
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