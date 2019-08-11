Beşiktaş'ın yeni transferi Rebocho bugün İstanbul'da!
Siyah-beyazlıların yeni transferi Pedro Rebocho, coşkulu tribünlerin kendini her zaman olumlu yönde etkilediğini ifade etti. Portekizli oyuncu, "Atmosferi ateşli statları severim. Taraftarın saha üzerinde büyük etkisi var. Beni motive ediyor ve çok daha rahat odaklanabiliyorum. Ancak işler kötü gitse de, tepkiler benim oyuna odaklanmamı asla etkilemez" yorumunu yaptı. Rebocho'nun bugün İstanbul'da olması bekleniyor.
Siyah-beyazlıların yeni transferi Pedro Rebocho, coşkulu tribünlerin kendini her zaman olumlu yönde etkilediğini ifade etti. Portekizli oyuncu, "Atmosferi ateşli statları severim. Taraftarın saha üzerinde büyük etkisi var. Beni motive ediyor ve çok daha rahat odaklanabiliyorum. Ancak işler kötü gitse de, tepkiler benim oyuna odaklanmamı asla etkilemez" yorumunu yaptı. Bu arada Rebocho, geride kalan sezonda sol bek olarak görev yapmasına rağmen 12 gol pası vererek Guingamp'a hücumda büyük katkı sağladı. Oyuncu, aynı zamanda 63 kez rakip ceza sahasına isabetli orta gönderdi. Pedro, isabetli orta değeriyle Fransa İkinci Ligi'nin savunma oyuncuları arasında en iyisi oldu. Dünyaca ünlü analiz şirketlerinin raporlarına göre Portekizlinin 100 üzerinden en iyi özellikleri şu şekilde: Top kapma (90), dripling (86), hava topları (81), kontra ataklar (80), orta (77), pres (74).
Pedro Rebocho'nun bugün İstanbul'da olması bekleniyor.
- 11.8.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
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