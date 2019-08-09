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09 Ağustos 2019, Cuma
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'den itiraf

Orkun Kökçü'den itiraf

, geçen yaz 'tan teklif aldığını ve ayrılığa yakın olduğunu söyledi: "Arabaya bindim ve babamı aradım. 'Beşiktaş ile görüş, buradan ayrılmak istiyorum."

Feyenoord'da forma giyen , geçen yaz 'tan teklif aldığını ve ayrılığa yakın olduğunu söyledi. Feyenoord'un kendisini A takıma almadığı için sinirlendiğini kaydeden 18 yaşındaki genç oyuncu, "Arabaya bindim ve babamı aradım. 'Beşiktaş ile görüş, buradan ayrılmak istiyorum. Eğer böyle devam edecekse, burada olmak istemiyorum' dedim. Çok genç ve sabırsızdım. Beşiktaş bir teklif yaptı ancak Feyenoord için yeterli olmadı" ifadelerini kullandı.
  1. 9.8.2019
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