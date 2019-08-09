Orkun Kökçü'den itiraf
Orkun Kökçü, geçen yaz Beşiktaş'tan teklif aldığını ve ayrılığa yakın olduğunu söyledi: "Arabaya bindim ve babamı aradım. 'Beşiktaş ile görüş, buradan ayrılmak istiyorum."
Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü, geçen yaz Beşiktaş'tan teklif aldığını ve ayrılığa yakın olduğunu söyledi. Feyenoord'un kendisini A takıma almadığı için sinirlendiğini kaydeden 18 yaşındaki genç oyuncu, "Arabaya bindim ve babamı aradım. 'Beşiktaş ile görüş, buradan ayrılmak istiyorum. Eğer böyle devam edecekse, burada olmak istemiyorum' dedim. Çok genç ve sabırsızdım. Beşiktaş bir teklif yaptı ancak Feyenoord için yeterli olmadı" ifadelerini kullandı.
- 9.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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