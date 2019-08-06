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06 Ağustos 2019, Salı
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4 maç 0 gol 8 sakat!

4 maç 0 gol 8 sakat!

Riva kampındaki 2 hazırlık maçında 9 gol atan siyah-beyazlılar ’daki kampında oynadığı 4 özel maçta ise ‘sıfır’ çekti Atiba ile başlayan sakatlar kervanına sırasıyla Roco, Dorukhan, Ljajic, Gökhan, ve Burak’ın ardından Necip de dahil oldu

Sezona 8 Temmuz'da 'da başlayan , Riva'daki 13 günlük hazırlıkların ardından 'da yaptığı ve maçların ağırlıkta olduğu 2.kamp dönemini de tamamladı. Kondisyon ve kuvvetlenme çalışmalarının ön planda olduğu ilk kamp döneminden sonra, taktik programın yoğun olduğu Avusturya kampında 4 hazırlık maçı yapan siyah beyazlıların en büyük sorununun gol atmak olduğu çok net ortaya çıktı. Riva kampında Pendikspor ve Kocaelispor ile oynadığı iki maçta 9 gol atan Beşiktaş, Avusturya'da daha güçlü rakiplerle oynadığı hazırlık maçlarını ise boş geçti. Eibar, Larisa, Udinese ve Brescia ile oynanan dört hazırlık maçında 'gol atamamanın' yanı sıra pozisyona girme sorunu da dikkat çekti.

Beşiktaş'ta ikinci etap çalışmalarında moralleri sakatlıklar bozdu. , Atiba, Roco, Dorukhan, Adem Ljajic, ve 'in yaşadığı sakatlıklara da eklendi. Siyah-beyazlıların, önceki gün İtalyan ekibi Brescia ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Necip Uysal'ın da adalesinde yaralanma tespit edildi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın İstanbul ayağında takıma kondisyon çalıştıran ve Avusturya kampında da taktik çalışmalarına ağırlık veren Beşiktaş'ta, arka arkaya gelen sakatlık haberleri 'nın canını sıktı. Takımla taktik çalışmaları yaparken bu kadar çok sakat ismin olması Avcı ve ekibinin adeta elini-kolunu bağladı.

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  1. 6.8.2019
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