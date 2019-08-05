Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

için 'a geliyor

Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

döneminin suskun ekiplerinden transferde atağa kalktı. Son olarak Barcelonalı Douglas'ı kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Kulübü, büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu 'in yarın 'a geleceğini bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, () ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki stoperin yarın saat 17.40'da Havaalanı'nda olacağı belirtildi.

Ruiz'in Beşiktaş ile 3 sezonluk sözleşme imzalaması bekleniyor.

  1. 05.08.2019
  2. Güncelleme: 05.08.2019 23:08
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN