Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Transfer döneminin suskun ekiplerinden Beşiktaş transferde atağa kalktı. Son olarak Barcelonalı Douglas'ı kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş Kulübü, büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in yarın İstanbul'a geleceğini bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki stoperin yarın saat 17.40'da Sabiha Gökçen Havaalanı'nda olacağı belirtildi.
Ruiz'in Beşiktaş ile 3 sezonluk sözleşme imzalaması bekleniyor.
- 05.08.2019
- Güncelleme: 05.08.2019 23:08
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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