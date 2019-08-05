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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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'tan Ghezzal için resmi teklif!

Beşiktaş'tan Ghezzal için resmi teklif!

Kanat takviyesi için ilk tercihi Konoplyanka olmayan için 'den sürpriz bir iddia geldi. Ülke basınında, siyah-beyazlı kulübün, 'nin elden çıkarmak istediği Cezayirli oyuncusu için kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü.

Kanat takviyesi için ilk tercihi Konoplyanka olmayan için 'den sürpriz bir iddia geldi. Ülke basınında, siyah-beyazlı kulübün, Leicester City'nin elden çıkarmak istediği Cezayirli oyuncusu için kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü. Ancak Beşiktaş'ın ne kadarlık bir ücret önerdiği konusunda rakam verilmedi. Leicester'ın ise teklifi kabul edebileceği yorumu yapıldı. 27 yaşındaki Ghezzal'in piyasa değeri 8 milyon euro civarında.

  1. 5.8.2019
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