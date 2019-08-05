Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku
Beşiktaş'ın Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Necip Uysal'ın 10 gün takımdan uzak kalması bekleniyor.
Beşiktaş ile Brescia arasında oynanan hazırlık maçında sakatlanarak sahayı terk eden Necip Uysal'ın derin kasık bölgesi (obturatuar externus) adalesinde grade 1 yaralanma tespit edildi.
28 yaşındaki futbolcunun 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Futbol Takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının 10. dakikasında rakip oyuncuya müdahale etmek isterken ayağı zemine takılan ve maçın 30. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Necip Uysal'ın yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre derin kasık bölgesi (obturatuar externus) adalesinde grade 1 yaralanma tespit edilimiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
- 05.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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