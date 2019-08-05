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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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'ta şoku

Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku

'ın Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan 'ın 10 gün takımdan uzak kalması bekleniyor.

ile Brescia arasında oynanan hazırlık maçında sakatlanarak sahayı terk eden 'ın derin kasık bölgesi (obturatuar externus) adalesinde grade 1 yaralanma tespit edildi.

28 yaşındaki futbolcunun 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının 10. dakikasında rakip oyuncuya müdahale etmek isterken ayağı zemine takılan ve maçın 30. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Necip Uysal'ın yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre derin kasık bölgesi (obturatuar externus) adalesinde grade 1 yaralanma tespit edilimiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

  1. 05.08.2019
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