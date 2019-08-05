Beşiktaş'ta divan kurulu üyeleri mazbatalarını aldı
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimde yeniden divan kurulu başkanı olan Tevfik Yamantürk ile üyeler, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.
Beşiktaş Kulübünde göreve yeni seçilen divan kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimde yeniden divan kurulu başkanı olan Tevfik Yamantürk ile üyeler, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.
Tevfik Yamantürk'e mazbatasını, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile toplantı divan başkanı Ali Rıza Dizdar takdim etti. Ardından sırasıyla divan kurulu üyelerine mazbataları verildi.
- 05.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Beşiktaş'ta divan kurulu üyeleri mazbatalarını aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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