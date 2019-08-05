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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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'ta üyeleri mazbatalarını aldı

Beşiktaş'ta divan kurulu üyeleri mazbatalarını aldı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimde yeniden başkanı olan ile üyeler, 'ta düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Kulübünde göreve yeni seçilen üyeleri, mazbatalarını aldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimde yeniden divan kurulu başkanı olan ile üyeler, 'ta düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Tevfik Yamantürk'e mazbatasını, Beşiktaş Kulübü Başkanı ile toplantı divan başkanı Ali Rıza Dizdar takdim etti. Ardından sırasıyla divan kurulu üyelerine mazbataları verildi.

  1. 05.08.2019
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