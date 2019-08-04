Gökhan Gönül’e ameliyat!

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül de Udinese maçında sakatlık geçiren isimlerden biri oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Larisas ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül'ün el 4. tarak (metakarp) kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz 5 Ağustos Pazartesi günü ameliyat edilecektir. Gökhan Gönül, ameliyat sonrası koruyucu özel bir alçı ile takımla birlikte çalışmalara devam edecektir" denildi.