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30 Temmuz 2019, Salı
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Beşiktaş'ta : Sürekli yüzüm gülüyor

Beşiktaş'ta Boyd: Sürekli yüzüm gülüyor

Beşiktaş'ın yeni ismi , kampında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Boyd "Kampta her şey harika gidiyor. Sürekli yüzüm gülüyor çünkü çok büyük bir takımda forma giyeceğim" diye konuştu.

Beşiktaş'ın yeni ismi , kampında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Boyd "Kampta her şey harika gidiyor. Sürekli yüzüm gülüyor çünkü çok büyük bir takımda forma giyeceğim" diye konuştu.

  1. 30.7.2019
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