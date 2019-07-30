Beşiktaş'ta Boyd: Sürekli yüzüm gülüyor
Beşiktaş'ın yeni ismi Boyd, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Boyd "Kampta her şey harika gidiyor. Sürekli yüzüm gülüyor çünkü çok büyük bir takımda forma giyeceğim" diye konuştu.
Beşiktaş'ın yeni ismi Boyd, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Boyd "Kampta her şey harika gidiyor. Sürekli yüzüm gülüyor çünkü çok büyük bir takımda forma giyeceğim" diye konuştu.
- 30.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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