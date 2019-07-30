Beşiktaş'ta Boyd: Sürekli yüzüm gülüyor

Beşiktaş'ın yeni ismi Boyd, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Boyd "Kampta her şey harika gidiyor. Sürekli yüzüm gülüyor çünkü çok büyük bir takımda forma giyeceğim" diye konuştu.