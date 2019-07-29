Beşiktaş 0-0 Apollon Larissa | MAÇ ÖZETİ
Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında Apollon Larissa takımı ile karşı karşıya geldi. Avusturya kampından önce iki hazırlık karşılaşması yapan Beşiktaş, rakipleri Pendikspor'u 2-1 , Kocaelispor'u ise 7-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Son hazırlık maçında ise Kartal, Apollon Larissa ile golsüz berabere kaldı. İşte maçın özeti...
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