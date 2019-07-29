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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Jonas kalsın istiyor

Jonas kalsın istiyor

Indi konusunda önemli gelişmeler yaşansa da İngiliz ekibinin , oyuncusunu hala bırakmak istemiyor. çalıştırıcı, 'nin transferi hakkındaki sorulara "Oyuncu göndermek değil, almak istiyoruz. ödün vermemeliyiz. Hatta daha iyi isimlerle kadromuzu güçlendirmeliyiz. İndi de kalmasını istediğim futbolculardan biri" cevabını verdi.

Indi konusunda önemli gelişmeler yaşansa da İngiliz ekibinin , oyuncusunu hala bırakmak istemiyor. çalıştırıcı, 'nin transferi hakkındaki sorulara "Oyuncu göndermek değil, almak istiyoruz. ödün vermemeliyiz. Hatta daha iyi isimlerle kadromuzu güçlendirmeliyiz. İndi de kalmasını istediğim futbolculardan biri" cevabını verdi.

  1. 29.7.2019
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