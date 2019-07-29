Jonas kalsın istiyor
Indi konusunda önemli gelişmeler yaşansa da İngiliz ekibinin teknik direktörü Nathan Jones, oyuncusunu hala bırakmak istemiyor. Galli çalıştırıcı, İndi'nin transferi hakkındaki sorulara "Oyuncu göndermek değil, almak istiyoruz. Kalitemizden ödün vermemeliyiz. Hatta daha iyi isimlerle kadromuzu güçlendirmeliyiz. İndi de kalmasını istediğim futbolculardan biri" cevabını verdi.
Indi konusunda önemli gelişmeler yaşansa da İngiliz ekibinin teknik direktörü Nathan Jones, oyuncusunu hala bırakmak istemiyor. Galli çalıştırıcı, İndi'nin transferi hakkındaki sorulara "Oyuncu göndermek değil, almak istiyoruz. Kalitemizden ödün vermemeliyiz. Hatta daha iyi isimlerle kadromuzu güçlendirmeliyiz. İndi de kalmasını istediğim futbolculardan biri" cevabını verdi.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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