Jonas kalsın istiyor

Indi konusunda önemli gelişmeler yaşansa da İngiliz ekibinin teknik direktörü Nathan Jones, oyuncusunu hala bırakmak istemiyor. Galli çalıştırıcı, İndi'nin transferi hakkındaki sorulara "Oyuncu göndermek değil, almak istiyoruz. Kalitemizden ödün vermemeliyiz. Hatta daha iyi isimlerle kadromuzu güçlendirmeliyiz. İndi de kalmasını istediğim futbolculardan biri" cevabını verdi.