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26 Temmuz 2019, Cuma
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'ta Durmisi çıkmazı

Beşiktaş'ta Durmisi çıkmazı

Siyah-beyazlı yönetimin kulübü ile anlaşmasına rağmen henüz ikna edemediği Riza Durmisi, 'yı istiyor. 25 yaşındaki sol bekin 'ya gitmek istediği ancak Lazio'nun daha iyi teklifte bulunduğu için baskısı yaptığı bildirildi.

Öte yandan oyuncunun ülkesi 'da "Durmisi kendisi için doğru takımın değil, olduğuna inanıyor" yorumları yapıldı. 1.68 boyundaki futbolcu için gelecek hafta sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

  1. 26.7.2019
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