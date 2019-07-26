Beşiktaş'ta Durmisi çıkmazı
Siyah-beyazlı yönetimin kulübü Lazio ile anlaşmasına rağmen henüz ikna edemediği Riza Durmisi, Marsilya'yı istiyor. 25 yaşındaki sol bekin Fransa'ya gitmek istediği ancak Lazio'nun daha iyi teklifte bulunduğu için Beşiktaş baskısı yaptığı bildirildi.
Öte yandan oyuncunun ülkesi Danimarka'da "Durmisi kendisi için doğru takımın Beşiktaş değil, Marsilya olduğuna inanıyor" yorumları yapıldı. 1.68 boyundaki futbolcu için gelecek hafta sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
- 26.7.2019
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Bir hedefimiz var
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Beşiktaş'ta Durmisi çıkmazı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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