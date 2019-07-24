Beşiktaş'a Shinji Kagawa'dan güzel haber!

Transfer sezonunun en suskun ekibi olarak göze çarpan Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ankaragücü'nden Tyler Boyd'u bonservisiyle birlikte kadrosuna katan Beşiktaş transfere temkinli yaklaşıyor. Yeni teknik patron Abdullah Avcı ile çıkış yakalamak isteyen Kartal'a geçtiğimiz sezon yarım dönem kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Shinji Kagawa'dan yeni bir haber geldi. İşte detaylar...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:39
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Transfer döneminin en suskun ekibi olarak göze çarpan Beşiktaş, ilk transferini Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Tyler Boyd ile yapmıştı.
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Sezon sonunda takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren, siyah-beyazlı yönetim yeni hocasıyla başarılı bir sezon geçirmek istiyor.
Takıma yapılan takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayıran siyah-beyazlı yönetim, Avcı'nın takımda kalmasını istediği isimleri de elinde tutmak için girişimlerini sürdürüyor.
Kartal'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz için Lecce birçok kez Beşiktaş'ın kapısını çalmış teklif götürmüştü.
Hatta Lecce taraftarları Burak için özel bir beste yapıp yayınlamış ve oyuncuyu takımda görmeyi ne kadar istediklerini bu video ile göstermişlerdi. Ancak Siyah-Beyazlı cepheden Burak Yılmaz'ın takımda kalacağına dair açıklamalar gelmişti.