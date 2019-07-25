Beşiktaş'a Hasic sürprizi
Kartal'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Beşiktaş, Avusturya’ya uçtu, kamp kadrosunda 17 yaşındaki Adjin Hasic de yer aldı. 7 Ekim’de 18’ine girecek genç futbolcu denenecek.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Avusturya'ya uçan Beşiktaş, kamp kadrosuna sürpriz bir ismi dahil etti. Altyapısından yetiştiği Dinamo Zagreb ile 2021'e kadar 'amatör' kontratı bulunan Ajdin Hasic, siyahbeyazlılarla birlikte hareket etti. 17 yaşında olan ve 7 Ekim'de reşit olacak futbolcunun kampta deneneceği ve beğenilmesi takdirde profesyonel sözleşme imzalanacak. Hücum hattının kanatlarında ve santrfor bölgesinde oynayabilen genç isim 1.77 boyunda. İkinci etap kamp çalışmaları için 4 Ağustos'a kadar Salzburg'da olacak Kara Kartal, ilk antrenmanını da dün akşam 19.30'da gerçekleştirdi.
- 25.7.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
Beşiktaş'a Hasic sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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