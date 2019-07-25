Beşiktaş'a Hasic sürprizi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Avusturya'ya uçan Beşiktaş, kamp kadrosuna sürpriz bir ismi dahil etti. Altyapısından yetiştiği Dinamo Zagreb ile 2021'e kadar 'amatör' kontratı bulunan Ajdin Hasic, siyahbeyazlılarla birlikte hareket etti. 17 yaşında olan ve 7 Ekim'de reşit olacak futbolcunun kampta deneneceği ve beğenilmesi takdirde profesyonel sözleşme imzalanacak. Hücum hattının kanatlarında ve santrfor bölgesinde oynayabilen genç isim 1.77 boyunda. İkinci etap kamp çalışmaları için 4 Ağustos'a kadar Salzburg'da olacak Kara Kartal, ilk antrenmanını da dün akşam 19.30'da gerçekleştirdi.