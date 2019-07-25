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25 Temmuz 2019, Perşembe
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'a Hasic sürprizi

Beşiktaş'a Hasic sürprizi

'da hazırlıkları sürüyor. , ’ya uçtu, kamp kadrosunda 17 yaşındaki Adjin Hasic de yer aldı. 7 ’de 18’ine girecek genç futbolcu denenecek.

hazırlıklarını sürdürmek için 'ya uçan , kamp kadrosuna sürpriz bir ismi dahil etti. Altyapısından yetiştiği ile 2021'e kadar 'amatör' kontratı bulunan Ajdin Hasic, siyahbeyazlılarla birlikte hareket etti. 17 yaşında olan ve 7 'de reşit olacak futbolcunun kampta deneneceği ve beğenilmesi takdirde profesyonel sözleşme imzalanacak. Hücum hattının kanatlarında ve santrfor bölgesinde oynayabilen genç isim 1.77 boyunda. İkinci etap kamp çalışmaları için 4 Ağustos'a kadar Salzburg'da olacak Kara , ilk antrenmanını da dün akşam 19.30'da gerçekleştirdi.

  1. 25.7.2019
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