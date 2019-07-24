Gary Medel: Ülkeme döneceğim
Medel, transfer iddiaları ile ilgili ülke basınına konuştu. Şilili futbolcu, "Birgün Şili'ye geri dönmeyi umuyorum. Birkaç yıl içinde geri döneceğime inanıyorum.
Medel, transfer iddiaları ile ilgili ülke basınına konuştu. Şilili futbolcu, "Birgün Şili'ye geri dönmeyi umuyorum. Birkaç yıl içinde geri döneceğime inanıyorum. Ülkemde bana gösterilen sevgiden dolayı çok mutluyum. Umarım böyle devam eder" ifadelerini kullandı.
MEDEL İÇİN YENİ TEKLİF
Takımdan ayrılma ihtimali yüksek gösterilen Gary Medel için Fiorentina harekete geçmeye hazırlanıyor. Marsilya'nın teklifinin reddedilmesinin ardından İtalyan kulübü siyah beyazlılarla görüşecek. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fiorentina, Şilili futbolcu için yeniden temasa geçerek transferi bitirmek istiyor. İtalyan kulübünün ABD kampı sonrası Medel için resmi girişimlerin başlayacağı öne sürüldü.e bana gösterilen sevgiden dolayı çok mutluyum. Umarım böyle devam eder" ifadelerini kullandı.
- 24.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Gary Medel: Ülkeme döneceğim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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