Gary Medel: Ülkeme döneceğim - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Gary : Ülkeme döneceğim

Gary Medel: Ülkeme döneceğim

, iddiaları ile ilgili ülke basınına konuştu. futbolcu, "'ye geri dönmeyi umuyorum. Birkaç yıl içinde geri döneceğime inanıyorum.

, iddiaları ile ilgili ülke basınına konuştu. futbolcu, "'ye geri dönmeyi umuyorum. Birkaç yıl içinde geri döneceğime inanıyorum. Ülkemde bana gösterilen sevgiden dolayı çok mutluyum. böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

MEDEL İÇİN YENİ TEKLİF
Takımdan ayrılma ihtimali yüksek gösterilen Gary Medel için harekete geçmeye hazırlanıyor. Marsilya'nın teklifinin reddedilmesinin ardından kulübü siyah beyazlılarla görüşecek. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fiorentina, Şilili futbolcu için yeniden temasa geçerek transferi bitirmek istiyor. İtalyan kulübünün ABD kampı sonrası Medel için resmi girişimlerin başlayacağı öne sürüldü.e bana gösterilen sevgiden dolayı çok mutluyum. Umarım böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

  1. 24.7.2019
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