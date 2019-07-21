Beşiktaş kuvvet çalıştı
Kartal yeni sezon hazırlıklarını dün çift antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılar salonda bir çalışma gerçekleştirdi. Denge ve kuvvet uygulamalarının ardından oyuncular, yenilenme çalışmalarıyla günü tamamladı. Antrenmana izinli Medel ile sakatlığı olan Orkan Çınar katılmadı.
Kartal yeni sezon hazırlıklarını dün çift antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılar salonda bir çalışma gerçekleştirdi. Denge ve kuvvet uygulamalarının ardından oyuncular, yenilenme çalışmalarıyla günü tamamladı. Antrenmana izinli Medel ile sakatlığı olan Orkan Çınar katılmadı.
OKYAR İÇİN ANMA TÖRENİ
Beşiktaş ve milli takımın eski futbolcularından Vedat Okyar, vefatının 10. yılında kabri başında anıldı. Okyar için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Başkan Fikret Orman'ın çelenk gönderdiği anma törenine; kulüp yetkilileri, divan kurulu üyeleri ile Okyar'ın ailesi ve sevenleri katıldı.
- 21.7.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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