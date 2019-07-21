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21 Temmuz 2019, Pazar
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kuvvet çalıştı

Beşiktaş kuvvet çalıştı

Kartal yeni sezon hazırlıklarını dün çift antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılar salonda bir çalışma gerçekleştirdi. Denge ve kuvvet uygulamalarının ardından oyuncular, yenilenme çalışmalarıyla günü tamamladı. Antrenmana izinli ile sakatlığı olan Orkan Çınar katılmadı.

Kartal yeni sezon hazırlıklarını dün çift antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılar salonda bir çalışma gerçekleştirdi. Denge ve kuvvet uygulamalarının ardından oyuncular, yenilenme çalışmalarıyla günü tamamladı. Antrenmana izinli ile sakatlığı olan Orkan Çınar katılmadı.

OKYAR İÇİN ANMA TÖRENİ
ve milli takımın eski futbolcularından , vefatının 10. yılında kabri başında anıldı. Okyar için 'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Başkan 'ın çelenk gönderdiği anma törenine; kulüp yetkilileri, divan kurulu üyeleri ile Okyar'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

  1. 21.7.2019
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