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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Beşiktaşlı 'e 'dan teklif

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif

'ın genç yıldızı 'e Lazio ve Udinese'nin ardından da talip oldu. Temsilcimiz 'in de formasını giydiği dev kulübün, menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılarla temaslara başladı.

formasıyla geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla önce ilk 11'in değişilmez ismi olan ardından A 'a kadar yükselen , döneminin ön plana çıkan ismi olmaya devam ediyor.

Milliyet'in haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden; Udinese ve Lazio'nun girişimlerde bulunduğu 23 yaşındaki ön liberoya son olarak bir diğer Çizme ekibi 'nın talip olduğu ortaya çıktı. Temsilcimiz 'in formasını giydiği İtalyan kulübünün, menacerler aracılığıyla Siyah- Beyazlılar'la pazarlıklara başladığı kaydedildi.

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KARİYER PLANI BELLİ...

Genç oyuncu için sadece Udinese'den 6 milyon Euro'luk sözlü teklif alan ancak 10 milyon Euro'da direten Beşiktaş Yönetimi'nin, bonservis taleplerinin karşılanması halinde satışa onay verebileceği belirtildi.

Beşiktaş'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dorukhan Toköz'ün, ilk etapta kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Başarılı oyuncunun, en az 1 sezon daha Beşiktaş'ta kalıp istikrarını sürdürmesinin ardından transfer olmayı düşündüğü ifade edildi.

"BİZE TEKLİF GELDİ"

Dorukhan Toköz'ün 'daki geleceğiyle ilgili olarak önceki gün açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı , genç oyuncuyla yola devam etmek istediklerini söylemişti.

Başkan Orman, "Dorukhan tam bir Beşiktaşlı. Sempatik, çalışkan, mütevazı. Beşiktaş'ı temsil eden bir figür. Beşiktaş'tan ayrılmasını kesinlikle düşünmüyorum. 1-2 sene daha oynaması lazım. Çok iyi yerlere geleceğine de eminim. Bize teklif geldi ama niyetimiz satmak değil. Bir gün Beşiktaş ve Dorukhan açısından bir menfaat olursa, o zaman konuşuruz. Şu anda takımımızda görmek istediğimiz gülen yüzlerden birisi" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 20.07.2019
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