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21 Temmuz 2019, Pazar
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için 4 milyon euroyu reddetti

Beşiktaş Medel için 4 milyon euroyu reddetti

Marsilya'nın için 4 milyon euro'luk bir teklifle 'ın kapısını çaldığı ileri sürülmüştü. L'Equipe'te yer almıştı. Son gelişmelere göre siyah-beyazlı yönetimin bu rakamı düşük bulduğu belirtildi.

Marsilya'nın için 4 milyon euro'luk bir teklifle 'ın kapısını çaldığı ileri sürülmüştü. L'Equipe'te yer almıştı. Son gelişmelere göre siyah-beyazlı yönetimin bu rakamı düşük bulduğu belirtildi. Beklemeye geçen Marsilya'nın Şilili için yeni bir öneri ile tekrar masaya oturacağı ifade edildi.

  1. 21.7.2019
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