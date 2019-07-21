Beşiktaş Medel için 4 milyon euroyu reddetti

Marsilya'nın Medel için 4 milyon euro'luk bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ileri sürülmüştü. Haber Fransız L'Equipe'te yer almıştı. Son gelişmelere göre siyah-beyazlı yönetimin bu rakamı düşük bulduğu belirtildi. Beklemeye geçen Marsilya'nın Şilili için yeni bir öneri ile tekrar masaya oturacağı ifade edildi.