Marsilya'nın Medel için 4 milyon euro'luk bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ileri sürülmüştü. Haber Fransız L'Equipe'te yer almıştı. Son gelişmelere göre siyah-beyazlı yönetimin bu rakamı düşük bulduğu belirtildi.
Marsilya'nın Medel için 4 milyon euro'luk bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ileri sürülmüştü. Haber Fransız L'Equipe'te yer almıştı. Son gelişmelere göre siyah-beyazlı yönetimin bu rakamı düşük bulduğu belirtildi. Beklemeye geçen Marsilya'nın Şilili için yeni bir öneri ile tekrar masaya oturacağı ifade edildi.
- 21.7.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
Beşiktaş Medel için 4 milyon euroyu reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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