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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Sağ bek arayan 'ı gündemine aldı

Sağ bek arayan Beşiktaş Mert Yılmaz'ı gündemine aldı

'e alternatif arayışı içerisinde olan , 2'de forma giyen için girişimlere başladı. 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu için resmi teklifin yapıldığı öğrenildi.

'ta transfer gündemi hareketli günler geçiriyor. Boyd transferini açıkladıktan hemen sonra frene basmayan ve yeni transferler için harekete geçen Beşiktaş yönetiminin yeni hedefi .

Sağ bek pozisyonunda 'ün ilerleyen yaşı nedeniyle bir alternatif arayışına giren Beşiktaş yönetimi aradığı oyuncuyu 'te buldu.

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Bayern'de forma giyen 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu için resmi teklifin yapıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'in 2. takımında 27 maçta forma giyen genç yetenek 1 gol atmayı başarmıştı.

'nın da bu transfere sıcak baktığı öğrenilirken hem Türk olması hem de genç olması tecrübeli teknik adamı iştahlandırıyor. Sağ bek ve sol bek pozisyonunda en az 2 alternatif isteyen Avcı'nun bu transferlerin bir an önce yapılması gerektiğini yönetime iletti.

Mert Yılmaz'ın Alman deviyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 18.07.2019
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