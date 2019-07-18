Sağ bek arayan Beşiktaş Mert Yılmaz'ı gündemine aldı
Gökhan Gönül'e alternatif arayışı içerisinde olan Beşiktaş, Bayern Münih 2'de forma giyen Mert Yılmaz için girişimlere başladı. 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu için resmi teklifin yapıldığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta transfer gündemi hareketli günler geçiriyor. Boyd transferini açıkladıktan hemen sonra frene basmayan ve yeni transferler için harekete geçen Beşiktaş yönetiminin yeni hedefi Mert Yılmaz.
Sağ bek pozisyonunda Gökhan Gönül'ün ilerleyen yaşı nedeniyle bir alternatif arayışına giren Beşiktaş yönetimi aradığı oyuncuyu Bayern Münih'te buldu.
Bayern'de forma giyen 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu için resmi teklifin yapıldığı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'in 2. takımında 27 maçta forma giyen genç yetenek 1 gol atmayı başarmıştı.
Abdullah Avcı'nın da bu transfere sıcak baktığı öğrenilirken hem Türk olması hem de genç olması tecrübeli teknik adamı iştahlandırıyor. Sağ bek ve sol bek pozisyonunda en az 2 alternatif isteyen Avcı'nun bu transferlerin bir an önce yapılması gerektiğini yönetime iletti.
Mert Yılmaz'ın Alman deviyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 18.07.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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