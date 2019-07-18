Fikret Orman'dan Burak Yılmaz ve Arda Turan açıklaması
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, altyapı çalışmaları için iş birliği yaptıkları Fabian Ernst ile düzenledikleri imza töreninde Lecce'ye transfer olacağı konuşulan Burak Yılmaz ve adı siyah-beyazlılarla anılan Arda Turan ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:
BURAK'I BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ
"Burak Yılmaz çok iyi bir Beşiktaşlı, Burak'la futbol hayatını Beşiktaş'ta bitirmek üzere konuşmaya başladık ve o şekilde devam ediyoruz. Geçen sene takıma kattıkları ortada. Burak'ı bırakmayı düşünmüyoruz. Lecce kulübünden kimse benimle konuşmadı."
ARDA TURAN İLE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI
Orman, Arda Turan iddialarıyla ilgili olarak, "Arda Turan önemli bir futbolcu. Arda'nın transferiyle ilgili hiçbir görüşmemiz olmadı. Arda Turan çok kıymetli bir oyuncu ancak Beşiktaş'ın o bölgelerde çok kıymetli oyuncuları var. Bizim ihtiyacımız başka bölgelerde" ifadelerini kullandı.
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