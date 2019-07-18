Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Caner Erkin...
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Kara Kartal'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Beşiktaş, Caner Erkin'e rakip olarak Perulu futbolcuyu gündemine aldı. İşte tüm detaylar...
18 Temmuz 2019 Perşembe 10:30
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Spor Toto Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
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Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan siyah-beyazlılar yeni sezon çalışmalarına devam ediyor.
Kara Kartal'da yönetim Abddullah Avcı'nın isteği üzerine sol bek için girişimlerini artırdı.
Beşiktaş, Caner Erkin'e ciddi rakip olarak görülen Perulu futbolcu için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar...
Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Flamengo'lu Miguel Trauco'u listenin ilk sırasına aldı.