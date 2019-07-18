Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Caner Erkin...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Kara Kartal'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Beşiktaş, Caner Erkin'e rakip olarak Perulu futbolcuyu gündemine aldı. İşte tüm detaylar...

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





