Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Caner Erkin... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Caner Erkin...

Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Caner Erkin...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Kara Kartal'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Beşiktaş, Caner Erkin'e rakip olarak Perulu futbolcuyu gündemine aldı. İşte tüm detaylar...
18 Temmuz 2019 Perşembe 10:30
Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Caner Erkin...

Spor Toto Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Caner Erkin...

Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan siyah-beyazlılar yeni sezon çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Caner Erkin...

Kara Kartal'da yönetim Abddullah Avcı'nın isteği üzerine sol bek için girişimlerini artırdı.

Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Caner Erkin...

Beşiktaş, Caner Erkin'e ciddi rakip olarak görülen Perulu futbolcu için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Caner Erkin...

Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Flamengo'lu Miguel Trauco'u listenin ilk sırasına aldı.

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