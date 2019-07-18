Beşiktaş Vitor Hugo'yu bitirdi! İşte transferin maliyeti

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı iki stoper Enzo Roco ve Nicolas İsimat-Mirin'den bir türlü istediği verimi alamamıştı. Bu sezon aynı hatayı tekrarlamak istemeyen Kartal, uzun süredir müthiş Vitor Hugo'nun peşindeydi, sonunda da işi imza aşamasına getirmeyi başardı. İşte anlaşma detayları...

18 Temmuz 2019 Perşembe 07:06 Güncelleme: 18.07.2019 07:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





