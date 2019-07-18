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Beşiktaş Vitor Hugo'yu bitirdi! İşte transferin maliyeti
Beşiktaş Vitor Hugo'yu bitirdi! İşte transferin maliyeti
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı iki stoper Enzo Roco ve Nicolas İsimat-Mirin'den bir türlü istediği verimi alamamıştı. Bu sezon aynı hatayı tekrarlamak istemeyen Kartal, uzun süredir müthiş Vitor Hugo'nun peşindeydi, sonunda da işi imza aşamasına getirmeyi başardı. İşte anlaşma detayları...
18 Temmuz 2019 Perşembe 07:06
Güncelleme: 18.07.2019 07:06
Siyah-beyazlılar, Brezilya'da yıldızı parladıktan sonra Fiorentina'ya transfer olan Vitor Hugo ile anlaşmaya vardı.
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Kartal, 28 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak. Anlaşmanın şartları da ortaya çıktı.
OPSİYONU DA KARA KARTAL'DA
Siyah beyazlılar, Vitor Hugo için Fiorentina'ya 300 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmanın bonusları da var.
Sambacı, 25 maça çıkarsa, 100 bin euro, Beşiktaş ligi ilk 2'de bitirirse 100 bin euro daha bonus verilecek. Tecrübeli stoperin satın alma opsiyonu 5 milyon euro.
Hugo Beşiktaş'tan 1.5 milyon euro alacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, Domagoj Vida'nın üst düzey bir stoper olduğunu, yanına da bu seviyede birinin alınması gerektiğini yönetime bildirmişti.