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19 Temmuz 2019, Cuma
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büyü yaptı’

‘Harry Potter büyü yaptı’

'in Ojogo gazetesi, Quaresma için ilginç ifadeler kulladı. Pendikspor'la oynanıp 2-1 kazanılan hazırlık maçında iyi bir performans sergileyen hakkında " hakkında yapılan dedikoduları bir kenara bırakıp büyü yapmaya devam etti.

'in Ojogo gazetesi, Quaresma için ilginç ifadeler kulladı. Pendikspor'la oynanıp 2-1 kazanılan hazırlık maçında iyi bir performans sergileyen hakkında " hakkında yapılan dedikoduları bir kenara bırakıp büyü yapmaya devam etti. Yine 'ın önemli silahlarından biri olacak" ifadesi kullanıldı.

  1. 19.7.2019
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