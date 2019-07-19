‘Harry Potter büyü yaptı’

Portekiz'in Ojogo gazetesi, Quaresma için ilginç ifadeler kulladı. Pendikspor'la oynanıp 2-1 kazanılan hazırlık maçında iyi bir performans sergileyen Q7 hakkında "Harry Potter hakkında yapılan dedikoduları bir kenara bırakıp büyü yapmaya devam etti. Yine Beşiktaş'ın önemli silahlarından biri olacak" ifadesi kullanıldı.