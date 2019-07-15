Beşiktaş'ta Karius'un mevkisi değişti!
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon öncesinde kafasındaki taktiği takıma yansıtmaya başladı. Avcı'nın özellikle Loris Karius'un oyuna daha çok dahil olması için, bu oyuncuyu idmanlarda stoper oynatıp, özellikle pas oyunu konusunda da futbolculara sık sık uyarıda bulunuyor.
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, kafasındaki oyun sistemini yavaş yavaş takıma adapte ediyor. Başakşehir'in başında olduğu dönemde de özellikle kaleciden başlayan oyun kurgusunu Beşiktaş'ta da oynatmak isteyen Avcı'nın, Loris Karius'u idmanlarda denediği bölgeler dikkat çekiyor. Alman kalecinin, savunma oyuncularıyla iyi bir pas bağlantısı yapmasını isteyen Avcı, hafta sonu gerçekleşen çalışmada bu oyuncuyu stoperde denedi ve Karius'un oyunu başlatan isim olmasını istedi. İlk yapılan antrenmanlarda pas konusunda isabet yüzdesi düşük kalan Karius'un kısa sürede yüzdesini yükseltmesi de dikkatlerden kaçmadı.
"PAS YAPARAK GİDİN, TOPU KAPTIRINCA ALAN DARALTIN"
Pas oyununun önemine dikkat çeken Abdullah Avcı, futbolcuların birbirlerine yakın oynaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle topun kaptırıldığı anda alan daraltılması için futbolcularını uyaran deneyimli teknik adam, topu hızlı şekilde rakip yarı sahaya aktarılması için de farklı varyasyonlar deneyerek, yeni sezon öncesinde taktiğini takıma aşılamaya çalışıyor. Özellikle orta sahada yer alan isimlerden Atiba, Dorukhan, Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'in hızlı karar vererek rakibi oyundan düşürmesini isteyen Abdullah Avcı, kanat oyuncularının da, orta sahadaki isimlere yakın olmasını istedi.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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