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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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'ta Karius'un mevkisi değişti!

Beşiktaş'ta Karius'un mevkisi değişti!

Teknik Direktörü , öncesinde kafasındaki taktiği takıma yansıtmaya başladı. Avcı'nın özellikle 'un oyuna daha çok dahil olması için, bu oyuncuyu idmanlarda stoper oynatıp, özellikle pas oyunu konusunda da futbolculara sık sık uyarıda bulunuyor.

'ta , kafasındaki oyun sistemini yavaş yavaş takıma adapte ediyor. 'in başında olduğu dönemde de özellikle kaleciden başlayan oyun kurgusunu Beşiktaş'ta da oynatmak isteyen Avcı'nın, 'u idmanlarda denediği bölgeler dikkat çekiyor. Alman kalecinin, savunma oyuncularıyla iyi bir pas bağlantısı yapmasını isteyen Avcı, hafta sonu gerçekleşen çalışmada bu oyuncuyu stoperde denedi ve Karius'un oyunu başlatan isim olmasını istedi. İlk yapılan antrenmanlarda pas konusunda isabet yüzdesi düşük kalan Karius'un kısa sürede yüzdesini yükseltmesi de dikkatlerden kaçmadı.

"PAS YAPARAK GİDİN, TOPU KAPTIRINCA ALAN DARALTIN"
Pas oyununun önemine dikkat çeken Abdullah Avcı, futbolcuların birbirlerine yakın oynaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle topun kaptırıldığı anda alan daraltılması için futbolcularını uyaran deneyimli teknik adam, topu hızlı şekilde rakip yarı sahaya aktarılması için de farklı varyasyonlar deneyerek, öncesinde taktiğini takıma aşılamaya çalışıyor. Özellikle orta sahada yer alan isimlerden Atiba, Dorukhan, ve Adem Ljajic'in hızlı karar vererek rakibi oyundan düşürmesini isteyen Abdullah Avcı, kanat oyuncularının da, orta sahadaki isimlere yakın olmasını istedi.

  1. 15.07.2019
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