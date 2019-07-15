Beşiktaş'tan transfer! Boyd bekleniyordu ancak...

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Transfer döneminde sessizliğini koruyan siyah-beyazlıların, bu hafta içerisinde transfer bombalarını peş peşe patlatması bekleniyor. Öte yandan kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemine dair son gelişmeler...

15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:37 Güncelleme: 15.07.2019 07:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





