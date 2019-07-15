Beşiktaş'tan transfer! Boyd bekleniyordu ancak... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'tan transfer! Boyd bekleniyordu ancak...

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Transfer döneminde sessizliğini koruyan siyah-beyazlıların, bu hafta içerisinde transfer bombalarını peş peşe patlatması bekleniyor. Öte yandan kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemine dair son gelişmeler...
15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:37 Güncelleme: 15.07.2019 07:39
Beşiktaş'tan transfer! Boyd bekleniyordu ancak...

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor...

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Beşiktaş'tan transfer! Boyd bekleniyordu ancak...

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, sadece Adem Ljajic'in bonservisini almış ve transferde sessiz kalmıştı.

Beşiktaş'tan transfer! Boyd bekleniyordu ancak...

Geçtiğimiz günlerde borçlarını yapılandıran siyah-beyazlıların, borçları sebebiyle transferde sessiz kaldığı ve yapılandırmanın ardından önümüzdeki haftalarda transfer duyurularına başlayacağı öğrenildi.

Beşiktaş'tan transfer! Boyd bekleniyordu ancak...

Çalışmalarını titizlikle sürdüren siyah-beyazlılar, Guimaraes'in ABD'li futbolcusu Tyler Boyd ve Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Ertaç Özbir ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş'tan transfer! Boyd bekleniyordu ancak...

Kara Kartal'ın bu iki oyuncuyu önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.

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