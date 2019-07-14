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14 Temmuz 2019, Pazar
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'ta beklemede

Beşiktaş'ta Vitor Hugo beklemede

Yönetimin, görüşüp anlaşmaya vardığı 'nın stoperi da siyah-beyazlılardan haber bekliyor. 'ın Çağlar Söyüncü konusunda anlaşma sağlanamaması halinde İtalyan ekibiyle masaya oturup 28 yaşındaki Brezilyalı stoperin işini bitireceği ifade edildi.

Hugo için ayrıca teknik patron 'nın onayı bekleniyor. , Mmedel'i isteyen 'ya karşılığında Hugo'nun kiralanması teklifinde bulunmuştu.

  1. 14.7.2019
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