Beşiktaş'ta Vitor Hugo beklemede
Yönetimin, görüşüp anlaşmaya vardığı Fiorentina'nın stoperi Vitor Hugo da siyah-beyazlılardan haber bekliyor. Beşiktaş'ın Çağlar Söyüncü konusunda anlaşma sağlanamaması halinde İtalyan ekibiyle masaya oturup 28 yaşındaki Brezilyalı stoperin işini bitireceği ifade edildi.
Hugo için ayrıca teknik patron Abdullah Avcı'nın onayı bekleniyor. Beşiktaş, Mmedel'i isteyen Fiorentina'ya karşılığında Hugo'nun kiralanması teklifinde bulunmuştu.
- 14.7.2019
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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