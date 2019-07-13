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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Takımın en kilolu futbolcusu Lens

Takımın en kilolu futbolcusu Lens

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'ta tüm futbolcuların vücut kompozisyonları çıkarıldı. Takımdaki en kilolu ismin olması dikkat çekti. Lens, sağlık kontrolünde ortaya çıkan fotoğraflarıyla taraftarların tepkisini toplamıştı.

Beşiktaş'ta tüm futbolcuların vücut kompozisyonları çıkarıldı. Buna göre 1.92'lik kaleci Utku Yuvakuran ile 1.91'lik defans takımın en uzun isimleri oldu. 86 kiloluk Enzo Roco takımın en kilolu oyuncusu olarak dikkat çekerken; boyuna göre kilosu en yüksek olan isim ise oldu. 1.78'lik boyuna rağmen 81 kilo olarak kampa katılan Hollandalı kanat oyuncusu takımın en şişman ismi olarak dikkat çekti.

  1. 13.7.2019
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