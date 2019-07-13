Takımın en kilolu futbolcusu Lens
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta tüm futbolcuların vücut kompozisyonları çıkarıldı. Takımdaki en kilolu ismin Jeremain Lens olması dikkat çekti. Lens, sağlık kontrolünde ortaya çıkan fotoğraflarıyla taraftarların tepkisini toplamıştı.
- 13.7.2019
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kaya gel be zalımın oğlu
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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