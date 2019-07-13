Abdullah Avcı'nın Beşiktaş stratejisi: Sabırlı olun pas yapın - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2019, Cumartesi
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'nın stratejisi: Sabırlı olun pas yapın

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş stratejisi: Sabırlı olun pas yapın

'ta göreve başlayan teknik direktör , yeni sezonun oyun stratejisini belirledi. Tecrübeli hoca “Sabırla pas yapın ve asla vazgeçmeyin” uyarısı yaptı.

, 8 Temmuz'da başladığı sezon öncesi kampına iki günlük ara verdi. 2 günlük aranın ardından 11 gün sürecek ikinci Riva kampı başlayacak. Teknik Direktör , yeni sezonda takımının oyun stratejisini belirledi. Kampın ilk bölümünde oyuncularına fazla yüklenmeyen Avcı, aklındaki oyun planını oyunculara anlatmaya başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, taktik antrenmanlarında ve topla yapılan çalışmalarda net bir dille pas oyununa dikkat çekti. Başakşehir'de pas oyunuyla dikkat çeken ve şampiyonluğa oynayan Avcı, aynı sistemi Beşiktaş'a yerleştirmek istiyor. Tüm oyuncularından pas oyununa verdiği önemi anlatan Avcı'nın takıma "Sabırla pas yapın ve pastan asla vazgeçmeyin. Ne olursa olsun pasla çıkmalıyız" dediği öğrenildi. Avcı geriden oyun kurarken stoperlerin değil kaleci Karius'un insiyatif almasını istedi.

DENGE VE KUVVET SORUNU YASANDI
Avcı, son iki sezonda şampiyonlukların neden kaçtığını oyuncularıyla paylaştı, en büyük eksiklerinin denge ve kuvvet olduğunun altını çizdi. Pek çok maçı yeteri kadar kuvvetli olmadıkları için koparamadıkları ve puan kaybettiklerinin altını çizdi. Ayrıca denge kurmakta zorlandıkları için yenen gollerde defansın, kaçırılan gollerde de forvetin sorumluluğu üzerinde durulduğunun altını çizdi.

  1. 13.7.2019
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