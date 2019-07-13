Abdullah Avcı'nın Beşiktaş stratejisi: Sabırlı olun pas yapın
Beşiktaş'ta göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezonun oyun stratejisini belirledi. Tecrübeli hoca “Sabırla pas yapın ve asla vazgeçmeyin” uyarısı yaptı.
DENGE VE KUVVET SORUNU YASANDI
Avcı, son iki sezonda şampiyonlukların neden kaçtığını oyuncularıyla paylaştı, en büyük eksiklerinin denge ve kuvvet olduğunun altını çizdi. Pek çok maçı yeteri kadar kuvvetli olmadıkları için koparamadıkları ve puan kaybettiklerinin altını çizdi. Ayrıca denge kurmakta zorlandıkları için yenen gollerde defansın, kaçırılan gollerde de forvetin sorumluluğu üzerinde durulduğunun altını çizdi.
- 13.7.2019
-
Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR DÖNÜŞÜ OLMASINDA FENERBAHÇEYE NEREYE GİDERSE GİTSİN.
-
Koscielny Arsenal'in kampına katılmadı
Toplam 2
Yorum
kaya gel be zalımın oğlu
-
Yevhen Konoplyanka kimdir? Yaşı, kariyeri, yaşamı... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş stratejisi: Sabırlı olun pas yapın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.