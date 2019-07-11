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11 Temmuz 2019, Perşembe
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Timothee bombası

Timothee bombası

, geçen sezonu ekibi St.Etienne'de kiralık geçiren Fransız futbolcu ile ilgileniyor. Bonservisi kulübü 'te olan 27 yaşındaki stoper için takasta kullanılabilir. ?

, geçen sezonu ekibi St.Etienne'de kiralık geçiren Fransız futbolcu ile ilgileniyor. Bonservisi kulübü 'te olan 27 yaşındaki stoper için takasta kullanılabilir. ?Timothee, geçen yıl 1. Ligi'nde 36 maça çıkıp 3 gol attı, 3 asist yaptı.

  1. 11.7.2019
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