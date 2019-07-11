Timothee bombası

Beşiktaş, geçen sezonu Fransız ekibi St.Etienne'de kiralık geçiren Fransız futbolcu Timothee Kolodziejczak ile ilgileniyor. Bonservisi Meksika kulübü Tigres'te olan 27 yaşındaki stoper için Roco takasta kullanılabilir. ?Timothee, geçen yıl Fransa 1. Ligi'nde 36 maça çıkıp 3 gol attı, 3 asist yaptı.