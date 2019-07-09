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09 Temmuz 2019, Salı
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'tan o iddialara yalanlama!

Beşiktaş'tan o iddialara yalanlama!

, kulübün ve grup şirketlerinin ile kredi anlaşması imzaladığına yönelik haberleri yalanladı.

'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugüne kadar farklı basın organlarında yer alan, Kulübümüzün ve grup şirketlerinin ile kredi anlaşması imzaladığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankalar Birliği ile Kulübümüz arasında futbol ailesinin vadesi geçmiş borçlarının ödenmesi ve mevcut kredilerin refiansmanına yönelik görüşmeler devam etmekte olup, sonuçlandığında kamuoyunun bilgisine resmi kanallar aracılığıyla duyurulacaktır." dedi.

  1. 09.07.2019
  2. Güncelleme: 09.07.2019 11:57
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