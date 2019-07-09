Beşiktaş'tan o iddialara yalanlama!
Beşiktaş, kulübün ve grup şirketlerinin Bankalar Birliği ile kredi anlaşması imzaladığına yönelik haberleri yalanladı.
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugüne kadar farklı basın organlarında yer alan, Kulübümüzün ve grup şirketlerinin Bankalar Birliği ile kredi anlaşması imzaladığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankalar Birliği ile Kulübümüz arasında futbol ailesinin vadesi geçmiş borçlarının ödenmesi ve mevcut kredilerin refiansmanına yönelik görüşmeler devam etmekte olup, sonuçlandığında kamuoyunun bilgisine resmi kanallar aracılığıyla duyurulacaktır." dedi.
- 09.07.2019
- Güncelleme: 09.07.2019 11:57
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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