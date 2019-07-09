Igor Tudor Dorukhan Toköz'ü almaya geldi! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Beşiktaş'ın başarılı ismi Dorukhan, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla birlikte Avrupa'nın dikkatini üzerine çekti. İtalyan ekibi Udinese’nin teknik direktörü Igor Tudor, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz’ün transferi için İstanbul’a geldi ve pazarlıklarda aktif rol aldı. İtalyan kulübü Dorukhan'ın transferi için 10 milyon Euro'ya (64.3 milyon TL) kadar çıkmaya hazır...
Özellikle İtalya'dan birçok talibi bulunan oyuncu için daha önce resmi teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalan Udinese, 23 yaşındaki oyuncuyu rakiplerine kaptırmamak için girişimlerini hızlandırdı. Dorukhan'ı mutlaka takımında görmek istediğini belirten Tudor, bizzat transferi bitirmek için İstanbul'a geldi.
YÜZDE 99 BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAK
Fofana ve De Paul'ü elden çıkaracak olan İtalyan ekibi, liste başına aldığı Dorukhan için daha önce 8 milyon Euro ile kapıyı çalmıştı. Tudor ve Udineseli yetkililerin bugün hem Dorukhan cephesiyle hem de Beşiktaş ile masaya oturacağı ve bonservis tekliflerini yükseltmeye hazır oldukları kaydedildi.
Transfer yapmak için gelir yaratmak isteyen siyah beyazlıların yönetimi en az 10 milyon Euro isterken, İtalyanların da bu rakama çıkmaya hazır olduğu öğrenildi. Başarılı ön libero geçen sezon 25 maçta 3 gol, 3 asist kaydetmişti.
- 09.07.2019
- Güncelleme: 09.07.2019 10:17
-
Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
-
Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
Toplam 1
Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
-
Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Igor Tudor Dorukhan Toköz'ü almaya geldi! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.