Igor Tudor Dorukhan Toköz'ü almaya geldi! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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Igor 'ü almaya geldi! Son dakika haberleri

Igor Tudor Dorukhan Toköz'ü almaya geldi! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

'ın başarılı ismi Dorukhan, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla birlikte Avrupa'nın dikkatini üzerine çekti. İtalyan ekibi Udinese’nin teknik direktörü Igor , Beşiktaş'ın genç oyuncusu ’ün transferi için İstanbul’a geldi ve pazarlıklarda aktif rol aldı. İtalyan kulübü Dorukhan'ın transferi için 10 milyon Euro'ya (64.3 milyon TL) kadar çıkmaya hazır...

Özellikle İtalya'dan birçok talibi bulunan oyuncu için daha önce resmi teklifle 'ın kapısını çalan Udinese, 23 yaşındaki oyuncuyu rakiplerine kaptırmamak için girişimlerini hızlandırdı. Dorukhan'ı mutlaka takımında görmek istediğini belirten , bizzat transferi bitirmek için İstanbul'a geldi.

YÜZDE 99 BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAK

Fofana ve De Paul'ü elden çıkaracak olan İtalyan ekibi, liste başına aldığı Dorukhan için daha önce 8 milyon Euro ile kapıyı çalmıştı. Tudor ve Udineseli yetkililerin bugün hem Dorukhan cephesiyle hem de Beşiktaş ile masaya oturacağı ve bonservis tekliflerini yükseltmeye hazır oldukları kaydedildi.

yapmak için gelir yaratmak isteyen siyah beyazlıların yönetimi en az 10 milyon Euro isterken, İtalyanların da bu rakama çıkmaya hazır olduğu öğrenildi. Başarılı ön libero geçen sezon 25 maçta 3 gol, 3 asist kaydetmişti.

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  1. 09.07.2019
  2. Güncelleme: 09.07.2019 10:17
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