Fikret Orman kepçenin üzerinde!

Beşiktaş'ta tesisleri yenileme çalışmaları sürüyor, Başkan Fikret Orman da çalışmaları yerinde takip ediyor. Kepçenin üzerine çıkıp sahayı inceleyen Başkan, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Fikret Orman, paylaşımının altına şu not düştü: "Bütün emeklerimiz hem futbol, hem de değerler eğitimi alacak genç sporcularımız için."