Fikret Orman kepçenin üzerinde!
Beşiktaş'ta tesisleri yenileme çalışmaları sürüyor, Başkan Fikret Orman da çalışmaları yerinde takip ediyor. Kepçenin üzerine çıkıp sahayı inceleyen Başkan, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Beşiktaş'ta tesisleri yenileme çalışmaları sürüyor, Başkan Fikret Orman da çalışmaları yerinde takip ediyor. Kepçenin üzerine çıkıp sahayı inceleyen Başkan, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Fikret Orman, paylaşımının altına şu not düştü: "Bütün emeklerimiz hem futbol, hem de değerler eğitimi alacak genç sporcularımız için."
- 6.7.2019
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‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
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eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
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