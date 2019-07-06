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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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kepçenin üzerinde!

Fikret Orman kepçenin üzerinde!

'ta tesisleri yenileme çalışmaları sürüyor, Başkan da çalışmaları yerinde takip ediyor. Kepçenin üzerine çıkıp sahayı inceleyen Başkan, hesaplarından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

'ta tesisleri yenileme çalışmaları sürüyor, Başkan da çalışmaları yerinde takip ediyor. Kepçenin üzerine çıkıp sahayı inceleyen Başkan, hesaplarından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Fikret Orman, paylaşımının altına şu not düştü: "Bütün emeklerimiz hem futbol, hem de değerler eğitimi alacak genç sporcularımız için."

  1. 6.7.2019
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