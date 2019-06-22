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22 Haziran 2019, Cumartesi
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için devrede

Beşiktaş Sinan Bolat için devrede

çalışmalarına hız veren 'ın yöneldiği sürpriz isim ortaya çıktı. basınının iddiasına göre siyah-beyazlı kulüp kalesini güçlendirmek için milli kaleci için teklif götürdü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Ligi takımlarından forması giyen milli file bekçisi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Belçika basınından Het Nieuwsblad'da yer alan habere göre , 30 yaşındaki deneyimli eldiveni kadrosuna katmak istiyor. Haberin detayında siyah-beyazlıların Sinan Bolat için somut bir teklif de ilettiği bilgisine de yer verildi.

Kariyerinde Genk, Standard Liege, Porto ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen tecrübeli file bekçisi, 2 yıldır Royal Antwerp'in kalesini koruyor.

  1. 22.06.2019
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