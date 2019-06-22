Beşiktaş Sinan Bolat için devrede
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın yöneldiği sürpriz isim ortaya çıktı. Belçika basınının iddiasına göre siyah-beyazlı kulüp kalesini güçlendirmek için milli kaleci Sinan Bolat için teklif götürdü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp forması giyen milli file bekçisi Sinan Bolat ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Belçika basınından Het Nieuwsblad'da yer alan habere göre Beşiktaş, 30 yaşındaki deneyimli eldiveni kadrosuna katmak istiyor. Haberin detayında siyah-beyazlıların Sinan Bolat için somut bir teklif de ilettiği bilgisine de yer verildi.
Kariyerinde Genk, Standard Liege, Porto ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen tecrübeli file bekçisi, 2 yıldır Royal Antwerp'in kalesini koruyor.
- 22.06.2019
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