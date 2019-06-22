UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak olan Galatasaray, transferde büyük bir sükse yaratmayı planlıyor. İngiliz basını sarı-kırmızılı takımın Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'den transfer etmek istediği ismi yazdı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
22 Haziran 2019 Cumartesi 12:57
Güncelleme: 22.06.2019 13:09
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Türkiye'yi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, transferde iddialı isimlere yöneldi.
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Sarı-kırmızılı takımın listesinde dünyaca ünlü pek çok futbolcu bulunurken bazılarıyla halen görüşmeler sürüyor.
İngiliz basını son olarak Galatasaray'ın, Manchester City'den transfer yapabileceğine dair dikkat çeken bir habere imzasını attı.
Daily Mail'de yer alan iddiaya göre Atletico Madrid'den Rodrigo'yu transfer etmek için uğraşan Manchester City, Fabian Delph'i takımdan gönderecek.
29 yaşındaki futbolcuyla en ciddi ilgilenen kulübün ise Galatasaray olduğu ifade edildi.