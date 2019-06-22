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22 Haziran 2019, Cumartesi
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City'nin yıldızı Galatasaray'a geliyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak olan Galatasaray, transferde büyük bir sükse yaratmayı planlıyor. İngiliz basını sarı-kırmızılı takımın Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'den transfer etmek istediği ismi yazdı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:57 Güncelleme: 22.06.2019 13:09
City'nin yıldızı Galatasaray'a geliyor!

Türkiye'yi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, transferde iddialı isimlere yöneldi.

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City'nin yıldızı Galatasaray'a geliyor!

Sarı-kırmızılı takımın listesinde dünyaca ünlü pek çok futbolcu bulunurken bazılarıyla halen görüşmeler sürüyor.

City'nin yıldızı Galatasaray'a geliyor!

İngiliz basını son olarak Galatasaray'ın, Manchester City'den transfer yapabileceğine dair dikkat çeken bir habere imzasını attı.

City'nin yıldızı Galatasaray'a geliyor!

Daily Mail'de yer alan iddiaya göre Atletico Madrid'den Rodrigo'yu transfer etmek için uğraşan Manchester City, Fabian Delph'i takımdan gönderecek.

City'nin yıldızı Galatasaray'a geliyor!

29 yaşındaki futbolcuyla en ciddi ilgilenen kulübün ise Galatasaray olduğu ifade edildi.

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