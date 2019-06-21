Ahmet Ürkmezgil: Abdullah Avcı ile gerçekten inanarak imzaladık - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
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Ahmet Ürkmezgil: ile gerçekten inanarak imzaladık

Ahmet Ürkmezgil: Abdullah Avcı ile gerçekten inanarak imzaladık

, " ile gerçekten inanarak imzaladık. Tüm yönetim kurulu oy birliği ile Abdullah Avcı'da karar kıldı. Avcı'nın çok başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

, İstanbulspor'un sezon öncesi düzenlediği akşam yemeğine katıldı. Organizasyonda gazetecilere açıklamalarda bulunan Ürkmezgil, " ile gerçekten inanarak imzaladık. Tüm yönetim kurulu oy birliği ile Abdullah Avcı'da karar kıldı. Biz Şenol hoca ile de 4 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde çalıştık. Abdullah hoca bizim çalışma şartlarımıza ve mantalitemize uyuyordu. Bizim onu takdir edip, sevmemizin dışında o da Beşiktaş Kulübü'nü çok çalışacağı bir ortam olarak görüyor. Bu karşılıklı duygudan sonra Abdullah Avcı'nın çok başarılı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"AVCI ÇOK YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"
çalışmalarıyla ilgili de konuşan Ürkmezgil, "Bir haftadır Abdullah Avcı'nın yüzünü görmedim. Çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Abdullah Avcı'nın elinde bir liste var. Bizim oyuncu izleme ekibimizin tespit ettiği oyuncular var. Sansasyonel olmaktan uzak takıma yararlı oyuncuları bulmak için çok başarılı bir yol izleyeceklerine inanıyorum. Tabii transfer biraz da şans işi oluyor. İnşallah iyi olur" şeklinde konuştu.

  1. 21.06.2019
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