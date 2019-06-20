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20 Haziran 2019, Perşembe
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’da kalacak

Marcelo Guedes Lyon’da kalacak

'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği konuşulan için Olimpik Başkanı Jean-Michel Aulas açıklama yaptı.

'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği konuşulan için Olimpik Başkanı Jean-Michel Aulas açıklama yaptı. Marcelo ve ailesinin, siyah-beyazlı taraftarlar diyaloğu sosyal medya üzerinden devam ederken, Başkan Aulas, "Marcelo ayrılacak mı?" sorusu üzerine " döneminin ilk günlerinde bir teklif geldi ancak kalmak istediğini söyledi" yanıtını verdi. Marcelo Guedes'in Lyon ile 2 senelik daha sözleşmesi bulunuyor.

  1. 20.6.2019
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