Marcelo Guedes Lyon’da kalacak
Kartal'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği konuşulan Marcelo Guedes için Olimpik Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas açıklama yaptı.
Kartal'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği konuşulan Marcelo Guedes için Olimpik Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas açıklama yaptı. Marcelo ve ailesinin, siyah-beyazlı taraftarlar diyaloğu sosyal medya üzerinden devam ederken, Başkan Aulas, "Marcelo ayrılacak mı?" sorusu üzerine "Transfer döneminin ilk günlerinde bir teklif geldi ancak kalmak istediğini söyledi" yanıtını verdi. Marcelo Guedes'in Lyon ile 2 senelik daha sözleşmesi bulunuyor.
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