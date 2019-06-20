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20 Haziran 2019, Perşembe
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Fabricio ’da

Fabricio İstanbul’da

'a geldi. 'in eski yıldızının tatil için değil için 'de bulunduğu öğrenildi.

Kaleci Fabricio 'a geldi. 'in eski yıldızının tatil için değil için 'de bulunduğu öğrenildi. Karius'tan beklediği verimi alamayan siyah-beyazlıların, taraftarın çok sevdiği Fabri'yi yeniden kadroya katmak istediği öğrenildi. İspanyol kaleci 'ta 2 sezonda 87 maça çıkarken 1 şampiyonluk yaşamıştı. Daha sonra 6 milyon euro'ya Fulham'a gitmişti.

  1. 20.6.2019
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