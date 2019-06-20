Fabricio İstanbul’da

Kaleci Fabricio İstanbul'a geldi. Süper Lig'in eski yıldızının tatil için değil transfer için Türkiye'de bulunduğu öğrenildi. Karius'tan beklediği verimi alamayan siyah-beyazlıların, taraftarın çok sevdiği Fabri'yi yeniden kadroya katmak istediği öğrenildi. İspanyol kaleci Beşiktaş'ta 2 sezonda 87 maça çıkarken 1 şampiyonluk yaşamıştı. Daha sonra 6 milyon euro'ya Fulham'a gitmişti.