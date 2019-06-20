Fabricio İstanbul’da
Kaleci Fabricio İstanbul'a geldi. Süper Lig'in eski yıldızının tatil için değil transfer için Türkiye'de bulunduğu öğrenildi.
Kaleci Fabricio İstanbul'a geldi. Süper Lig'in eski yıldızının tatil için değil transfer için Türkiye'de bulunduğu öğrenildi. Karius'tan beklediği verimi alamayan siyah-beyazlıların, taraftarın çok sevdiği Fabri'yi yeniden kadroya katmak istediği öğrenildi. İspanyol kaleci Beşiktaş'ta 2 sezonda 87 maça çıkarken 1 şampiyonluk yaşamıştı. Daha sonra 6 milyon euro'ya Fulham'a gitmişti.
- 20.6.2019
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