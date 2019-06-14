Bizimkiler Copa’da sahneye çıkıyor

Amerika kıtasındaki milli takımların yanı sıra özel davetle Katar ve Japonya'nın katılacağı 2019 Kupa Amerika, 7 Temmuz'da bitecek. Turnuvada Türkiye'den 6 futbolcu boy gösterecek. O isimler şöyle: Şili'de Beşiktaş'tan Medel, Alanya'dan Fernandes ve Fenerbahçe'den Isla, Uruguay'da G.Saray'dan Muslera, Peru'da Konya'dan Hurtado, Ekvador'da Yeni Malatya'dan Arturo Mina forma giyecek.



Katar, Kupa Amerika'ya ilk kez katılacak. Japonya ise 1999'dan sonra turnuvada ikinci kez mücadele edecek.