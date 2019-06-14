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14 Haziran 2019, Cuma
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Bizimkiler Copa’da sahneye çıkıyor

Bizimkiler Copa’da sahneye çıkıyor

Bu yıl 'da düzenlenen 'nın 46.sı yarın Brezilya-Bolivya maçıyla başlayacak. Santrası yarın yapılacak Copa America’da ’den altı futbolcu boy gösterecek

Amerika kıtasındaki milli takımların yanı sıra özel davetle ve 'nın katılacağı 2019 , 7 Temmuz'da bitecek. Turnuvada 'den 6 futbolcu boy gösterecek. O isimler şöyle: Şili'de 'tan , Alanya'dan Fernandes ve 'den Isla, Uruguay'da G.Saray'dan Muslera, Peru'da 'dan Hurtado, Ekvador'da Yeni 'dan Arturo Mina forma giyecek.

Katar, Kupa Amerika'ya ilk kez katılacak. Japonya ise 1999'dan sonra turnuvada ikinci kez mücadele edecek.

  1. 14.6.2019
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