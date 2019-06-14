Bizimkiler Copa’da sahneye çıkıyor
Bu yıl Brezilya'da düzenlenen Kupa Amerika'nın 46.sı yarın Brezilya-Bolivya maçıyla başlayacak. Santrası yarın yapılacak Copa America’da Türkiye’den altı futbolcu boy gösterecek
Amerika kıtasındaki milli takımların yanı sıra özel davetle Katar ve Japonya'nın katılacağı 2019 Kupa Amerika, 7 Temmuz'da bitecek. Turnuvada Türkiye'den 6 futbolcu boy gösterecek. O isimler şöyle: Şili'de Beşiktaş'tan Medel, Alanya'dan Fernandes ve Fenerbahçe'den Isla, Uruguay'da G.Saray'dan Muslera, Peru'da Konya'dan Hurtado, Ekvador'da Yeni Malatya'dan Arturo Mina forma giyecek.
Katar, Kupa Amerika'ya ilk kez katılacak. Japonya ise 1999'dan sonra turnuvada ikinci kez mücadele edecek.
- 14.6.2019
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