Yuvama dönmek isterim!
Trabzonspor’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan eski Beşiktaşlı Olcay Şahan, “Yeniden yuvaya dönmekten büyük mutluluk duyarım” dedi.
Abdullah Avcı'nın getirilmesinin ardından Başakşehir'den bir çok isim Beşiktaş ile anılırken, zaman zaman gündeme gelen isimlerden biri de takımın eski oyuncularından Olcay Şahan oldu. Beşiktaş'taki 5 sezonun ardından 2017-18 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan "Beşiktaş'a geri dönüyor" haberlere yanıt verdi. Duhiliye.com'a konuşan Olcay; "Bonsevisim elimde, Beşiktaş ve Abdullah hocam isterse yuvaya dönmekten büyük mutluluk duyarım" dedi.
HAKEMLER ENGELLEDİ
Olcay Şahan geçen sezon Beşiktaş'ın oyun olarak şampiyon olmayı hak ettiğini ancak kritik maçlarda aleyhine yapılan hakem hataları nedeniyle bunu başaramadığını belirterek; "Beşiktaş kötü oynadığı maçlarda puan kaybı da yaşadı ama her şeye rağmen işi sonuna kadar götürdü. Sonra ne olduğunu gördük benim söylememe gerek yok herkes biliyor zaten" diyerek, Beşiktaş aleyhinde yapılan hakem hatalarının bu süreçte belirleyici olduğunu ima etti.
ESAT MALA'YI TAKIBE ALDILAR
Kadroda gençleştirme çalışmaları yapan Beşiktaş'ın, ailesinin pek çok üyesi Türkiye'de yaşayan Arnavutluk Milli Takımı'nın genç yıldızı Esat Mala'nın peşinde olduğu iddia edildi. Beşiktaş basketbol takımının eski oyuncusu Nihat Mala'nın da akrabası olduğu bildirilen 21 yaşındaki Esat için siyah- beyazlıların teklif yaptığı bildirildi. Siyah- beyazlılar devre arasında 17 yaşındaki Adin Hasic'i transfer etmek istemiş fakat Partizan'ın, FIFA tehdidi yüzünden bu transferden vazgeçmek zorunda kalmıştı.
- 9.6.2019
-
Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
-
Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
-
Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Yuvama dönmek isterim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.