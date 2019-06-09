Yuvama dönmek isterim! – Fotomaç – 09 Haziran 2019
09 Haziran 2019, Pazar
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Yuvama dönmek isterim!

Yuvama dönmek isterim!

’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan eski Beşiktaşlı , “Yeniden yuvaya dönmekten büyük mutluluk duyarım” dedi.

'nın getirilmesinin ardından 'den bir çok isim ile anılırken, zaman zaman gündeme gelen isimlerden biri de takımın eski oyuncularından oldu. Beşiktaş'taki 5 sezonun ardından 2017-18 sezonunda 'a olan Olcay Şahan "Beşiktaş'a geri dönüyor" haberlere yanıt verdi. Duhiliye.com'a konuşan Olcay; "Bonsevisim elimde, Beşiktaş ve Abdullah hocam isterse yuvaya dönmekten büyük mutluluk duyarım" dedi.

HAKEMLER ENGELLEDİ
Olcay Şahan geçen sezon Beşiktaş'ın oyun olarak şampiyon olmayı hak ettiğini ancak kritik maçlarda aleyhine yapılan hakem hataları nedeniyle bunu başaramadığını belirterek; "Beşiktaş kötü oynadığı maçlarda puan kaybı da yaşadı ama her şeye rağmen işi sonuna kadar götürdü. Sonra ne olduğunu gördük benim söylememe gerek yok herkes biliyor zaten" diyerek, Beşiktaş aleyhinde yapılan hakem hatalarının bu süreçte belirleyici olduğunu ima etti.

ESAT MALA'YI TAKIBE ALDILAR
Kadroda gençleştirme çalışmaları yapan Beşiktaş'ın, ailesinin pek çok üyesi 'de yaşayan Arnavutluk 'nın genç yıldızı Esat Mala'nın peşinde olduğu iddia edildi. Beşiktaş basketbol takımının eski oyuncusu Nihat Mala'nın da akrabası olduğu bildirilen 21 yaşındaki Esat için siyah- beyazlıların teklif yaptığı bildirildi. Siyah- beyazlılar devre arasında 17 yaşındaki Adin Hasic'i transfer etmek istemiş fakat Partizan'ın, tehdidi yüzünden bu transferden vazgeçmek zorunda kalmıştı.

  1. 9.6.2019
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