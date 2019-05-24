Beşiktaş'ta teknik direktör için geri sayım başladı

Beşiktaş'ta yeni sezon teknik direktör görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. Güneş'in, A Milli Takım'a gideceğini açıklamasından hemen sonra Lucescu'nun adı ilk sırada yer alırken; Rumen teknik direktörün ismi bugünlerde daha az gündeme gelmeye başladı. Fikret Orman yönetimi, yeni sezonda takımın başına 'yerli' bir çalıştırıcı getirme konusunda fikir birliğine vardı. Bu konuda adayların başında Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı yer alıyor. Hatta Avcı ile prensip anlaşmasına bile varıldığı iddia ediliyor.



TEK TEK GÖRÜŞÜLÜYOR

Siyah-beyazlı yönetim Abdullah Avcı konusunda net bir 'evet' ya da 'hayır' açıklaması yapmazken, diğer adaylarla da görüşmeler devam ediyor. Bu isimler arasında en fazla öne çıkanlar ise Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay ve Okan Buruk.. Beşiktaş'ta efsane olmuş iki isim Sergen Yalçın ve Rıza Çalımbay için siyah-beyazlı taraftarlar "İçimizden yetişen, bizi bizim kadar iyi tanıyan bir ismi takımın başında görmek istiyoruz" ifadelerini kullandılar.